ESOGÜ Hastanesi'nde yatan anneler unutulmadı

Anneler Günü'nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan anneler unutulmadı.

Anneler Günü dolayısıyla Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ve Hastane Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp'ten oluşan ekip, servislerde yatan anneler ve anne adaylarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette tebrik kartları takdim edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilirken, anneler ve anne adayları bu anlamlı ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.