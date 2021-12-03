ESOGÜ Hastanesi'ne yeni otopark

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne (ESOGÜ) yapımı biten yeni otopark ile üniversitedeki hastanenin otopark kapasitesi 900'e çıkmış oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ana giriş kapısının karşısına yapılan 500 araç kapasiteli otopark alanı araç sahibi hasta ve ziyaretçilerinin kullanımına açıldı. Araç giriş ve çıkışı için iki, yaya giriş çıkışı için de iki kapılı olan otopark, yaya geçitleriyle bütünleşik olarak hizmet veriyor. İhtiyaç duyulması halinde kapasitesinin artırılabileceği belirtilen otoparktan 07.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanılabilecek.

Yeni yapılan otoparkla ESOGÜ Hastanesi 900 araç kapasitesine ulaşmış oldu. ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde 2021 yılında da Cumhuriyet Parkı içinde ve Acil Servis kapısı karşısında 7/24 hizmet veren 400 araçlık alan hizmete açılmıştı.