ESOGÜ Hastanesi'nin kalitesi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından da onaylandı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) 1969 yılından beri yapmakta olduğu, katılımı gönüllülük esasına dayanan ve üye ülkelerin hastanelerinin de katıldığı radyasyon kalitesi doğrulama çalışmasına katıldı. Ulusal çapta kalite uygunluk ve lisans belgelerine sahip olan ESOGÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, bu çalışma ile kalitesini uluslararası arenada da kanıtlayarak ESOGÜ'ye haklı bir gurur yaşattı.

IAEA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği ile gerçekleştirilen bu çalışma ile ışın tedavisi yapan lineer akseleratörlerin radyasyon demet kalibrasyonları değerlendirilerek, kanser hastalarının doğru tedavi alması ve radyasyon kazalarının önlenmesi amaçlanıyor. Çalışma Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Primer Standart Dozimetri Laboratuvarları (PSDL), Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan uluslararası TLD network operatörleri ve dünyanın kurumsallaşmış köklü radyoterapi merkezlerince de destekleniyor.