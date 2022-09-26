ESOGÜ Hukuk Fakültesi 2022-2023 öğretim yılı akademik açılışı törenle yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi'nde 2022-2023 öğretim yılı akademik açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ramazan Erdağ, hukukun temel ve evrensel nitelikleri ile mesleki etik ilkelerin bilincinde ve bu ilkeleri uygulama iradesi bulunan, mesleğini yapabilmek için gereken teorik ve uygulama bilgisine sahip hukukçuların yetiştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erdağ, “ESOGÜ Hukuk Fakültesi, bu zorunluluğun farkındalığı içerisinde oluşturduğu kadrosuyla çağın ihtiyaçlarına uygun bir hukuk eğitimi vererek, nitelikli hukukçular yetiştirebilmek amacıyla yola çıktı. Genç bir fakülte olan ESOGÜ Hukuk Fakültesi, bu misyon ve vizyon çerçevesinde 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında başarılı bir yer edindi. 2018 yılında açılan ESOGÜ Hukuk Fakültesi, 2021-2022 öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlayarak, 2021 yılında 60, 2022 yılında ise 80 öğrenci kontenjanı açtı ve tüm bu kontenjanlar doldu. Fakültemiz geçici olarak Ziraat Fakültesi ile aynı yerleşkede öğretim verdi. Ziraat Fakültesi yönetimi ve çalışanlarına misafir oldukları bu dönemde sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Halihazırda ESOGÜ Hukuk Fakültesi'nde 27 öğretim üyesi ve 36 araştırma görevlisi bulunuyor. Öğretim üyelerinden 1'si Profesör Doktor, 4'ü Doçent Doktor ve 22'si Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunurken, araştırma görevlilerinin 34 tanesi ise Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi statüsünde olup, eğitimlerine görevlendirildikleri üniversitelerde devam ediyor. Fakültede lisans eğitiminin yanında 2022-2023 öğretim yılından itibaren özel hukuk tezli yüksek lisans ve disiplinler arası ekonomi hukuku tezli yüksek lisans programları da açıldı. Bununla birlikte ESOGÜ bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yapılarak disiplinler arası sağlık hukuku yüksek lisans programı da Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin desteği ile yürütülmektedir. 2022-2023 öğretim yılına ait müfredatın güncel tutularak, gelişmeler takip ediliyor. Hukuk Fakültesi'nin değerli hocalarının katkılarıyla açılacak olan seçmeli dersler ile de öğrencilerin uzmanlaşması yolunda çaba sarf edeceğiz” dedi.

“Hukuk Fakültesi mezunlarının iş alanı oldukça geniş”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Hukuk Fakültesi'nin 2018 yılındaki açılışının ardından gelişimini hızla sürdürmekte olduğunu ve fakültenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin bilinen ve tercih edilen sayılı hukuk fakülteleri arasına girme hedefiyle faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Rektör Çolak, “ESOGÜ Hukuk Fakültesi çağın ihtiyaçlarına uygun bir hukuk eğitimi vererek; hukuka ve insan haklarına saygılı, özgür düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerimize bağlı, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaçlıyor. Nitelikli hukukçular yetiştirmenin yolu, kökünü tarihimiz ve kültürümüzden alan Türk hukuk sistemini özümseyip onu evrensel hukuk değerleriyle yorumlayabilecek hukuk bilgisi ve birikimini hukuk öğrencilerine kazandırmaktan geçmektedir. Hukuk Fakültesi mezunlarının iş alanı oldukça geniş. Bununla birlikte tüm bu meslek alanlarındaki rekabet üst seviyede, bu bakımdan mezunlara iyi bir mesleki temel kazandırmak önem arz ediyor. ESOGÜ Hukuk Fakültesi'ni, her bakımdan geliştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için Üniversite Yönetimi olarak bugüne kadar her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonra da vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal'ın verdiği "Hukuk Reformu ve Türk Medeni Kanunu'nun Bu Reform İçindeki Yeri" ve Prof. Dr. Alpay Hekimler'in verdiği "Değişen Dönüşen Çalışma İlişkileri ve Yakın Geleceğe Dair Bir Bakış" başlıklı açılış dersleri ile program sona erdi.