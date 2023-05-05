ESOGÜ ile Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu arasında iş birliği protokolü

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Hakan Demiral, Genel Sekreter Bayram Kaplan ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, bir eğitim kurumu olarak hükümlülerin rehabilitasyonu ve gelecekte topluma kazandırılabilmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ceza infaz süreçlerinde cezanın çektirilmesinin yanında iyileştirmenin yani yeniden suç işlemeyi engellemenin de öncelikleri arasında olduğunu belirterek, bu noktada en önemli başlığın eğitim olduğunu kaydetti.

Yürüttükleri eğitim ve iyileştirme çalışmalarına akademisyenlerin ilgi göstermesinin kendileri için çok anlamlı ve değerli olduğunu dile getiren Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, iş birliği için ESOGÜ'ye teşekkür etti.

İki kurum arasındaki protokol ile Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin bundan sonraki yaşamlarında sosyal, kültürel, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması ile hükümlülerin rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılmaları, sosyal ve kültürel yönden geliştirilmeleri hedeflenerek, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenecek “Değerler Eğitimi, Belirli Gün ve Haftalar Konferansları ve Meslek Edindirme Projeleri” çalışmalarında iş birliği yapılması hedefleniyor.