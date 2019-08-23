ESOGÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir'de eğitimin niteliğini artırmak ve 2023 eğitim vizyonundaki hedeflere ulaşarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak adına üniversiteler ile işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Hakan Cırıt bu noktada ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a üniversitesinin imkânlarını kendilerine açarak yaptıkları çalışmalarda yanlarında olduğu ve destek verdiği için teşekkür etti.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, eğitimde Eskişehir'in ülke ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirtti ancak bununla birlikte artık ülke içi karşılaştırmaların bir anlam taşımadığını ve mesleki anlamda ülkenin değil dünyanın en iyisinin temel alınmasının gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özden Tezel eğitimdeki sorunlara ayakları yere basan çözüm önerileri getirilebilmesi için teori ile uygulama arasında sağlıklı, sürekli ve kurumsal ilişkiler tesis edilmesi, müşterek çalışmalar yapılması, bu çalışma sonuçlarının değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ve inovasyon-mükemmelleştirme sürecinin aksamadan devamının sağlanmasının gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Özden Tezel, protokol çerçevesinde yapılacak çalışmaların Eskişehir ve ülkemizde eğitimin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmasını diledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da, hangi eğitim sistemi benimsenirse benimsensin iyi öğretmenler yetiştirmedikçe getirilen sistemin bir işlevinin olmayacağını söyledi. Öğretmenlerin teorik bilgiyle kalmayıp uygulamaya yönelik bilgiye de sahip olmaları gerektiğini, bu açıdan liseler ve ilköğretim okullarının önemli birer laboratuvar görevi gördüğünü belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, protokol aracılığıyla hem öğretmen adaylarının hem de öğretim üyelerinin geliştirecekleri yeni araştırma metotlarını bu okullarda uygulayabilme imkânı bularak kendilerini geliştirme ortamını elde etmiş olacaklarını, bu nedenle protokolü önemli gördüğünü kaydetti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, protokolün hazırlanmasına katkılarından dolayı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel'e teşekkür etti ve protokolün Eskişehir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Protokol ile iki kurumun; öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri, ortak proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetler, öğretmen ve akademisyen ortaklığı ve öğrenci temelli uygulamalar gibi alanlarda işbirliği yapması öngörülüyor.

Protokol imza töreninde; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın yanı sıra ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Kamil Çolak ile ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel de hazır bulundu.