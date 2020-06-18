ESOGÜ kampüsüne 350 yeni ağaç fidanı dikildi

Bahar döneminde Meşelik yerleşkesine 160'ı sedir, 160'ı karaçam, 30'u ıhlamur olmak üzere toplam 350 ağaç fidanı dikildi. Ağaç dikim faaliyetli ile Merkez kampüsü bir futbol sahasının dörtte biri oranında daha yeşillendirilmiş oldu.

Toplamda 550 bin metrekare yeşil alana, 150 bin metrekare koruluğa sahip ESOGÜ, bünyesinde çınar, meşe, karaçam, sedir, akçaağaç, atkestanesi, ıhlamur gibi onlarca ağaç çeşidini barındırması ile Türkiye'nin ormanı bulunan sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır.