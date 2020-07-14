ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda fidan dikimi

Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu yerleşkesine bu kapsamda 30 adet çam ağacı fidanı dikimi gerçekleştirilirken, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik, yaptığı açıklamada; geçen sene başlattıkları ağaçlandırma seferberliğini Orman Bölge Müdürlüğünün önemli destekleri ile devam ettireceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ESOGÜ'nün Meşelik Yerleşkesinde 350 ağaç fidanı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde de 20 bin bitki toprakla buluşturulmuştu.