ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO Dragon Takımı ‘ESOGÜ Küheylan' ikincilik kupasını kaldırdı

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları'nda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (MAMYO) Dragon Takımı “ESOGÜ Küheylan” ikincilik kupasını kaldırdı.

Porsuk Çayı'nda düzenlenen etkinliğin sonunda gerçekleştirilen kupa töreninde ESOGÜ MAMYO takımına ikincilik kupası Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü tarafından takdim edildi. ESOGÜ Küheylan Takım Kaptanı Arzu Kılıç takımı adına, etkinliği seyreden Eskişehirlilere “Hürriyetin ve Cumhuriyetin kutlu olsun Eskişehir” sözleriyle seslendi.