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ESOGÜ Mahmudiye Atçılık MYO'nun AB projeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’nun ‘Kariyer’ ve ‘Terapi’ alanlarındaki AB projeleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından R3 döneminde kabul edildi.

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun ‘Kariyer' ve ‘Terapi' alanlarındaki AB projeleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından R3 döneminde kabul edildi.


24 ay sürecek ve 4 farklı ülkeden 4 ortak ile gerçekleştirilecek olan kariyer projesi için ESOGÜ'deki tüm fakültelerinden başvuru alınacak. İngiltere, Romanya ve İtalya'dan ortaklar ev sahipliğinde gerçekleşecek projede yer alacak ESOGÜ öğrencileri, 8 ay boyunca bu ülkelerde kariyer gelişimine yönelik fırsatlara erişebilecek. Proje ile katılımcı öğrencilerin 8 ay boyunca tüm masraflarının karşılanarak küresel fırsatlara ilişkin vizyonlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Yine 24 ay sürecek terapi projesi ise hippoterapi uygulamalarına İtalya, Romanya ve Litvanya ile diğer Avrupa ülkelerinden katılacak 10 genç ile gerçekleştirilecek. Bu süre içerisinde katılımcılar özel ihtiyaçları olan insanlar için etkili olan hippoterapi yöntemlerini öğrenecek, hippoterapi uygulanacak yararlanıcılara yardım edebilecek ve at temelli faaliyetleri öğrenebilecek. Katılımcılar uzun vadede ise hippoterapiyi hem kendi yaşamları için herhangi bir zamanda ve hem de çalışma yaşamları için kullanabilecek. Hippoterapi temelli çok uluslu ve çok disiplinli ekip çalışmasını güçlendirmeyi ve yeni bilimsel ve sosyal projeler planlanmasını hedefleyen projenin, ESOGÜ öğrencilerinin küresel fırsatlara ilişkin vizyonuna katkı sağlaması da amaçlanıyor.

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