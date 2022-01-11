ESOGÜ Merkez Kütüphane'nin kitap sayısı 146 bin 654'e ulaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Merkez Kütüphane'nin kayıtlı kitap sayısı 146 bin 654'e ulaştı.

Fakültelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yeni alımlar sonucu son dört yılda kütüphane raflarına yerleştirilen kitap sayısı 9 bin 17 olarak kayıtlara geçti. Kitap alımlarının devam etmesiyle bu sayının yılsonuna kadar 10 bini geçmesi bekleniyor. Basılı eserlerin yanı sıra veri tabanları erişimleriyle 309 bin 708 e-kitaba, 46 bin 745 tam metin e-dergiye ve 4 milyon 900 bin e-teze de erişim sağlanabiliyor.

7 bin 200 metrekare kapalı alanıyla 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 250 oturma kapasiteli, 3 salondan oluşan çarşı okuma salonları ile de hizmet veriyor. Kütüphane hizmetlerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak yararlanılabiliyor.