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ESOGÜ, “Öğrenci Kafası” konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin sosyal medya kanalları için yeni içerikler üretmeye devam ediyor.


Sağlık, bilim, teknoloji, kültür gibi konularda toplumu bilgilendirici videolardan oluşan “ESOGÜ Gündem” konseptinin ardından şimdi de “Öğrenci Kafası” konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor. Çeşitli konulardaki öğrenci röportajlarından oluşan “Öğrenci Kafası” ilk bölümünde gençlere mikrofon uzatılarak yeni yıldan beklentileri soruldu. Keyifli diyalogların yer aldığı video Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin tüm sosyal medya kanallarından yayınlandı.

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