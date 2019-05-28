ESOGÜ öğrencilerinden 'Milli Mücadelenin 100. Yılı' sergisi

sınıf öğrencilerinin afiş tasarımlarından oluşan “Milli Mücadelenin 100. Yılı” konulu sergi açıldı.

ESPARK AVM'deki serginin açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Düriye Kozlu İsmailoğlu ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Şirin Şengel'in yaptığı “Tipografi II” dersinde gerçekleştirilen 35 adet afiş tasarımının yer aldığı sergideki eserlerden bazıları, günün anısına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a takdim edildi. Sergi 30 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar açık kalacak.