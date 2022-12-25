ESOGÜ öğrencilerine iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi Atık Yönetimi Kulübü'nden öğrencilere, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında eğitim verildi.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar ve gençler için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Son olarak ESOGÜ Turizm Fakültesi Atık Yönetimi Kulübü'nden 65 öğrenci için bir seminer düzenlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından önce “İklim Değişikliği, İnsan ve Çevre ve Enerji Yönetimi” eğitimi ile iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bilgiler verildi. Dünyanın sorunu olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçilebilmesinin önemi vurgulanan sunumda tasarruf bilinci kazandırılması, birey olarak dünyamız adına neler yapılabileceği, çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri, nedenleri, çözüm önerileri, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf hakkında bilgiler verildi. Sonrasında ise Atık Yönetimi Kulübü öğrencileriyle Küresel Amaçlar Atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında öğrenciler, öncelikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili genel bilgi verildikten sonra, atölyeyi interaktif bir şekilde devam ettirmek için her bir amaç hakkında karşılıklı bilgi alışverişleri yapıldı. Daha sonra küresel amaçların derinlemesine anlaşılması ve harekete geçilmesi amacıyla dünya sorunları tespit edilerek, sorunlara nasıl çözüm geliştirileceği konusunda öğrencilerin görüşleri alındı. Konuyla ilgili destekleyici görsellerin kullanıldığı seminerde, katılımcı öğrencilerin soruları da yanıtlandı.