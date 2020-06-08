ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir'in projesine TÜBİTAK'tan onay

Dr. Ersin Karademir'in yürütmekte olduğu "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi" adlı projesi, TÜBİTAK-2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Dünya genelinde uygulanan yeni nesil sınav teknikleri ile soru yöntemlerinin inceleme konusu yapıldığı proje ile öğretmen adaylarına beceri temelli ölçme aracı hazırlayabilmeleri yönünde teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi hedefleniyor.