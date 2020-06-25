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ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli COVIDEA komite üyesi oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Eyüp Artvinli, Uluslararası Bilim Konseyi (ISC) tarafından kurulan COVID-Eğitim İttifakının (COVIDEA) komite üyesi oldu.


Yedi kişiden oluşan komisyonda çalışacak Prof. Dr. Artvinli, pandemi sürecinde karşılaşılan eğitim sorunlarının aşılmasına ilişkin araştırmalar yürütecek. Eğitimin yeni araç ve uygulamalarını tanımlama, teknolojik çözümleri değerlendirme, hükümetler, akademik kurumlar ve özel sektöre uygulama önerilerinde bulunma gibi amaçları bulunan COVIDEA (Covid Education Alliance) Merkezi, Fransa'da bulunan, 40 uluslararası, 140 civarında da ulusal ve bölgesel bilimsel birliği barındıran Uluslararası Bilim Konseyi (The International Science Council) bünyesinde yer alıyor.

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