ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek, uluslararası dergiye editör yardımcısı seçildi

Dr. Bülent Görenek, saygın bilimsel yayın endeksleri kapsamında yer alan Journal of Electrocardiology isimli dergiye editör yardımcısı seçildi.

Kardiyoloji alanında özellikle EKG ve aritmi (kalp çarpıntıları) konularında önemli makalelere ve en son bilimsel gelişmelere yer veren Journal of Electrocardiology, merkezi Amsterdam'da bulunan Elsevier isimli büyük bir uluslararası yayınevi tarafından basılıyor. Dergi aynı zamanda Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin ve Uluslararası Komputerize Elektrokardiyoloji Derneği'nin resmi bilimsel dergisi durumunda.

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği'nin gelecek başkanlığına seçilmiş olan Prof. Dr. Görenek'in başkanlık dönemi Haziran 2021'de başlayacak.