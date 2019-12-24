ESOGÜ Öğretim Üyesi Yenilmez: ‘Reklamlardaki matematik hataları çocukların kafasını karıştırıyor'

Dr. Kürşat Yenilmez, 'Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla matematiksel hatalara kasıtlı olarak yer veriliyor. Bu durumun yetişkinler için anlamlandırılması kolay bir durum olsa da matematiği henüz yeni öğrenmekte olan çocukların kafasını karıştırıyor' dedi.

2000'li yılların başlarından itibaren yapılandırmacı yaklaşımların benimsendiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, bu yaklaşım çerçevesinde matematiğin günlük hayattaki yerinin önem kazandığını ifade etti.

Günlük yaşamda matematiğin en çok kullanıldığı alanların başında reklamların geldiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, “Reklamlarda dikkat çekmek amacıyla matematiksel hatalara kasıtlı olarak yer veriliyor. Bu durumun yetişkinler için anlamlandırılması kolay bir durum olsa da matematiği henüz yeni öğrenmekte olan çocukların kafasını karıştırıyor. Günlük hayattaki yanlış kullanımların matematik öğreniminde bir miktar zorluk oluşturabilir” dedi.