İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ESOGÜ öğretim üyesine 2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr.

Ufuk Tekin, Geleneksel Tüketici Ödülleri-2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü almaya hak kazandı.


Dr. Ufuk Tekin, “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar”, “Belirli Dönemlerde Gerçekleştirilen Özel İndirimlerin Haksız Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi-(Stokta olmayan ürünlerin Black Friday vb indirimlerde online satışa sunulması)” ve “Bir Topluluk Davası Örneği Olarak TTK m. 56/3” başlıklı makaleleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 25.'si düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri-2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü'nün sahibi oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.