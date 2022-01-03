ESOGÜ Regensburg Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ile Almanya'da bulunan Regensburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku ve Siyaset Anabilim Dalı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole ESOGÜ adına Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Hekimler ile Regensburg Üniversitesi adına Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku ve Siyaset Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alexander Graser imza koydu.

Anlaşmayla birlikte iki fakülte arasında karşılıklı olarak iş birliğinin geliştirilmesi ve her iki üniversitenin uluslararası haline gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Tarafların tüm faaliyet alanlarını kapsayan iş birliği protokolü; araştırma, eğitim ve pratiğe yönelik bilimsel transfer alanlarını içeriyor. İş birliği protokolü gereğince somut iş birliğine yönelik çalışmalar yürütülebilecek, bilim insanları araştırmacı olarak taraf kurumlarda misafir edilebilecek, öğrenci hareketliliğinin artırılması için karşılıklı destek ortamı oluşturulabilecek, ortak yayın veya eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek, bilimsel etkinlikler düzenlenebilecek, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere araştırmacı ve öğrencilerin katılımı sağlanabilecek.