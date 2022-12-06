ESOGÜ Rektörlüğü Engelli Öğrenci Birimi'nden farkındalık etkinliği

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'ndaki etkinliğin açılış ve takdim konuşmasını yapan Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimi olan öğrencilerin ve bireylerin yanlarında olmak ve ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi'nin kuruluşundan bu yana üniversitede öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari ve eğitimde erişilebilirliğe yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Melekoğlu, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nin de Engelli Öğrenci Birimi ile iş birliği içerisinde gerek pandemi döneminde yapılan uygulamalar gerekse özel gereksinimi olan öğrencilere derslerinde ve mekânda sağlanan uyarlamalar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022 çerçevesinde Yeşil Bayrak ile ödüllendirildiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Melekoğlu özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik ESOGÜ'deki hizmetlerden dolayı başta Rektörlük olmak üzere destek veren tüm üniversite birimlerine teşekkür etti.

Sonrasında Engelli Öğrenci Birimi'nden İslam Olkun bir selamlama konuşması yaptı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, engelliliğin doğumdan yaşamın ilerleyen evrelerine kadar uzanan geniş bir dönemde her birey için oluşabileceğini belirterek, engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini ifade etti. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmamız ve engelli bireylerin yanında olduğumuzu göstermemiz gerektiğini belirten Prof. Dr. Çolak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gün olduğunu söyledi. Etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çolak, engelli bireylere karşı duyarlılığın artması ve engellilerin tüm sorunlarının çözüme kavuşturulması temennisiyle konuşmasını tamamladı.

Tiyatro gösterisinin ardından Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak Sahnekar Tiyatro Grubu yönetmeni Mehmet Ali Cengiz ve grup üyelerine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan, Genel Sekreter Bayram Kaplan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşti.