ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak'ın '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Dr. Kamil Çolak, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanının verildiğini hatırlattı.

19 Eylül Günü'nü her yıl Gaziler Günü olarak kutladıklarını dile getiren Rektör Çolak, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Şehitler ve gaziler; kahramanlık, cesaret ve fedakârlığın sembolleri olarak milletin gönlünde taht kurdular. Bizler bugün vatanımızın ve milletimizin güvenliği ve ülkemizdeki huzur ve güven ortamının korunması uğruna hayatlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin büyük özverileri sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Millet olarak şehit ve gazilerimize karşı en başta gelen görevimiz, onların canları pahasına bize bıraktığı emanetler olan vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gurur duyduğumuz kahraman gazilerimize hak ettikleri imkânları sağlamak ve yaşadıkları sorunları çözmek de millet olarak görevimizdir. Bu anlamlı gün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimizin de Gaziler Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”