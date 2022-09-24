İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Çolak'tan Anadolu Üniversitesi'ne ziyaret

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kâmil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a iade-i ziyarette bulundu.


Geçtiğimiz temmuz ayında Resmî Gazete'de yayınlanan karara göre ESOGÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kâmil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, Rektör Çolak'a, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral da eşlik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Erdal, ESOGÜ ile birçok alanda verimli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek Rektör Çolak ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.