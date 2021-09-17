ESOGÜ Rektörü Şenocak Covid-19 döneminde yüz yüze öğretimi değerlendirdi

Dr. Kemal Şenocak, “Salgın sona ermiş değil. Bu gerçekliği göz önünde bulundurarak ortamlarımızı yeni koşullara göre hazırlıyoruz” dedi.

Üniversitelerde 18 aylık aranın ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yüz yüze öğretimin başlayacağını duyurdu. Covid-19 salgının seyrine göre gerekli yükseköğretim kurumlarının örgün programlarında harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli de kullanılabilecek. Üniversite kenti olan Eskişehir'de de yüz yüze öğretim hazırlıkları başladı. Öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimin alternatifi değil önemli bir destekleyicisi olduğunu kaydetti. Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tedbirler ve yapılması gerekenleri değerlendiren Rektör Şenocak, salgının henüz bitmediğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“Bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum”

Üniversitelerin kapalı olduğu 1 buçuk yıllık dönemde eğitim öğretim faaliyetlerine çevrim içi devam edildiğini ve bu süreçte öğrencileri özlediklerini belirten Rektör Şenocak, “Pandemi ilanından günümüze bir buçuk sene geçti, öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Bu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine çevrim içi olanaklarımızla devam ettik, uzaktan eğitim olanaklarını olabildiğince etkin kullanmaya çalıştık. Pek tabii uzaktan öğretim yüz yüze eğitimin bir alternatifi değil, önemli bir destekleyicisidir. Dolayısıyla yeniden öğrencilerimizle bir araya gelmenin, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını taşıyoruz. Birbirimizden uzak kaldığımız sürede eğitim ve öğretimin bir araya gelinerek gerçekleştirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunun idrakına varılmış olduğunu düşünüyorum ve bundan sonraki sürecin daha bilinçli ve heyecanlı şekilde yürütüleceğine inanıyorum” dedi.

“Bütün birimlerimiz kendi dinamiklerine göre gereken önlemleri alıyorlar”

Salgının seyrine göre dersliklerin YÖK'ün belirlediği standartlara göre hazırlandığını ifade eden Rektör Şenocak, “Salgın sona ermiş değil ve nereye ne şekilde evrileceği de belli değil. Daima bu gerçekliği göz önünde bulundurarak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün belirlediği standartlarda fiziki ortamlarımızı bu yeni koşullara göre hazırlıyoruz. Dersliklerde, laboratuvar ve toplantı salonlarında seyreltilmiş gruplarla gerçekleştireceğimiz faaliyetler için bütün birimlerimiz kendi dinamiklerine göre gereken önlemleri almaktalar. Pandemi sürecinde aralıksız sürdürdüğümüz sağlık hizmetleri, Araştırma ve Uygulama Hastanemizden edindiğimiz deneyimler, bu süreçlere yönelik hazırlık yapma kabiliyetimizi güçlendiriyor” diye konuştu.

“Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği hayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız”

Covid-19 dönemi yüz yüze eğitim öğretim döneminde öğrencilerin ve ailelerin de daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda öneride bulunan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle COVID-19 pandemisinin bitmediğinin bilincinde olunması, bilim insanlarının çağrılarına mutlaka uyulması gerektiğini belirtmek isterim. Mücadelenin en etkin yöntemi olan aşı süreci tamamlanmalı, maske, mesafe ve temizlik önlemleri aksatılmamalıdır. Eskişehir'in en çok nüfusa sahip üniversitesi olarak akademisyenlerimiz ve personelimizle toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye gayret ediyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz ve velileri de bu duyarlılıkta olmalıdır. Yüz yüze eğitimin garantisinin bizlerin göstereceği gayrete bağlı olduğunu unutmamalıyız.”