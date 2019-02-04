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ESOGÜ Rektörü Şenocak, ÜHBD Genel Kurulu'na seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kemal Şenocak, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği'nnin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.


Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılan Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Olağanüstü 8. Genel Kurul Toplantısı'nda ÜHBD Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Tüzük maddelerinde bazı değişiklikler yapılarak Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıda ÜHBD'nin 2017-2018 yılları Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları da sunularak kabul edildi.

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