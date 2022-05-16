ESOGÜ, RUR Üniversite Sıralamalarında 12. sırada

Uluslararası üniversite sıralamaları yapan önemli kuruluşlardan olan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan listede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye'deki üniversiteler arasında 12. sırada yer aldı.

Geçen yıla göre 2 sıra yükselerek 12. sıraya yerleşen ESOGÜ, tüm dünya üniversiteleri sıralamasında ise 696'ncı oldu.

Öğretim, araştırma, uluslararası çeşitlilik ve finansal sürdürülebilirlik başlıklarından oluşan dört temel faaliyet alanı üzerinden yapılan değerlendirmede ESOGÜ, Türk üniversiteleri arasında öğrenim faaliyetleri sıralamasında 15'inci, araştırma faaliyetleri sıralamasında 13'üncü, uluslararası çeşitlilik sıralamalarında 26'ıncı, finansal sürdürülebilirlik sıralamasında ise 5'inci olarak RUR listelerine girdi.