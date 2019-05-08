ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kariyer Günü etkinliği düzenledi

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, kariyer planlamasının önemine dikkat çekerken insanın nereye varmak istediğini bilmesinin çok önemli olduğunu, aksi takdirde başkaları tarafından çizilen bir yolda yürümek zorunda kalacağını ve bunun da iş hayatında ve özel hayatta kişinin mutsuz olmasına neden olacağını söyledi. Kariyer gelişimi ve kişisel gelişimde kişinin bir amacının olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, ileriye dönük hedefler koymanın yaşamı anlamlı kılacağını kaydetti. İşini severek yapan insanın iş doyumu ve başarısının daha çok olacağını belirten Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, bu durumun insan sağlığı ile ilgili mesleklerde daha da önemli olduğunu vurguladı. Kamu ile birlikte özel sağlık kuruluşlarının sayısının artması, teknolojik gelişmeler ve uzmanlaşma ihtiyacının ortaya çıkmasının kariyer geliştirmeyi önemli kıldığını ifade eden Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan, mezun olacak tüm öğrencilere başarılı birer meslek yaşamı dileyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından yapılan sunumlar sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Gürsoy'un “Amerika'da Lisansüstü Eğitim” konulu sunumu ile etkinlik sona erdi.