ESOGÜ “Sağlık ve Biyomedikal Temalı Proje Pazarı”na ev sahipliği yaptı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) işbirliğiyle düzenlenen ve TR33, TR41 ve TR51 kalkınma bölgelerinde ilk defa gerçekleşen “Sağlık ve Biyomedikal Temalı Proje Pazarı” ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan ETTOM Müdürü Doç. Dr. Sertaç Eroğlu, biyoteknoloji alanında öncü ülkelerden biri olabilmek için bu endüstrinin en büyük bileşenini oluşturan medikal biyoteknolojinin altında yer alan biyomedikal donanım, teşhis ve tedavi amaçlı cihazlar, biyomalzemeler, ilaçlar ve aşılar gibi ürünlerin yerli imkanlarla üretimine yönelik olarak teknoloji, uzmanlık ve işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Proje pazarı etkinliğini önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Sertaç Eroğlu, etkinliğe proje ve tecrübeleriyle katkı sağlayan öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerine teşekkür ederken, oluşturulan platformun uzun süreli işbirlikleri için bir ilk adım teşkil etmesini temenni etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, biyomedikal endüstrisinin sağlık sektörünün önemli bir parçası olduğunu ve bu endüstrinin en önemli bileşeninin ise hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisini kolaylaştıran tıbbi cihazlar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kemal Şenocak biyomedikal endüstrisinin yaşamsal bir sektör olduğunu, bu durumun da ona hem çok disiplinli bir çalışma zorunluluğu yüklediğini hem de yüksek bir katma değeri beraberinde getirdiğini söyledi. Biyomedikal endüstrisinin ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak endüstrilerden biri olarak görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu noktada T.C. Sağlık Bakanlığı'nın biyomedikal endüstrisi ile ilgili olarak belirlediği 2023 vizyonunun Türkiye'yi; biyomedikal endüstrisinde dışa bağımlılığı en aza indirgenmiş, ileri teknolojili katma değeri yüksek ürünleri de geliştirip üretebilen ve uluslararası standartların oluşumunda etkili küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti. ESOGÜ olarak kendilerinin de ETTOM aracılığı ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında iyi uygulama örnekleri oluşturarak, ülkemiz sanayisinde yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler yaratılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, 2018 yılı Ekim ayında 40 ortaklı melek yatırım girişimi ile ticarileşen akrep zehrinden anti serum üretme çalışmalarının ‘iyi üretim uygulamaları sistemi' denilen GMP koşulları ile üretiminin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrika kapsamında yapılacağını söyledi. “Sağlık ve Biyomedikal Temalı Proje Pazarı” ve benzeri faaliyetler ile bu alanda iyi örneklerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, proje pazarına katkıda bulunan herkese teşekkür ederken etkinliğin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül'ün konuşmacı olarak katıldığı “ESOGÜ Hastanesi İhtiyaçları ve Sanayi Sektörü İlişkisi” konulu sunumun ardından fuar alanının gezilmesi ve yüz yüze görüşmelerle etkinlik tamamlandı.