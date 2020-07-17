ESOGÜ, Teknokent Projelerine katılan öğrenci sayısı ile ilk 5'te yer aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019'a göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iki kategoride ilk 5'te yer aldı. Üniversite-sanayi İşbirliği kapsamında kurulan Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi projelerine katılan 600 öğrencisi ile ESOGÜ, projelere katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında yer aldı. Bunun yanısıra topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorisinde dezavantajlı gruplara düzenlediği 236 faaliyet ile de ikinci oldu. YÖK'ten yapılan açıklamada önümüzdeki süreçte her yıl bir önceki yıla ait verileri içeren bu tarz genel raporların yayımlanmasının planlandığı açıklandı.