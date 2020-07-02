ESOGÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde tıbbi aromatik bitki dikimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Meşelik Yerleşkesi karşısındaki ESOGÜ'ye ait alanda kurulan “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi”nde, tıbbi aromatik bitki dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in yanı sıra, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve bitki seçimlerinde danışmanlık yapan Doç. Dr. Duran Katar da katıldı. Etkinlikte ESOGÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'ndeki 10 dekarlık alana 20 farklı tıbbi aromatik bitki türünden toplam 20 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında toplam 20 dekarlık alana 40 tıbbi aromatik bitki türü dikilmiş olacak.

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk danışmalığında tasarlanan bahçe içerisinde; bitki üretim alanları, uygulamalı açık eğitim alanları, kapalı (prefabrik) eğitim alanı, bitkisel ürünler elde etme-satış alanı, rekreasyon amaçlı bitki tarhları, açık dinlenme alanı, yeme-içme alanı ve çocuk oyun alanının yer alması planlanıyor.

ESOGÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin oluşturulması ESOGÜ çalışan ve öğrencilerinin yanı sıra hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki öğrenciler hem de Eskişehir'deki diğer üniversitelerin çalışan ve öğrencilerine bu bitkileri görme ve tanıma fırsatı sunacak. Proje ile aynı zamanda il turizmine katkı sağlanacak. Ayrıca üretim alanlarından temin edilen standart kaliteye sahip ürünler talep eden ziyaretçilerin farklı şekilde kullanımına da sunulacak. Diğer taraftan bu bitkilerin çoğaltım ve üretiminin önemli bir bilgi birikimi gerektirmesi dikkate alınarak, yine bahçede oluşturulacak özel alanlarda talep edenlere ESOGÜ bünyesinde faaliyet gösteren ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) aracılığıyla uygulamalı tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği eğitimi alma imkânı sunulacak. Aynı zamanda bahçede yer alacak olan en az 70 tıbbi aromatik bitki türü ile çalışma yürütmek isteyecek Eczacılık, Gıda ve Tıp disiplinleri için de standart ve içerik analizleri yapılmış Ar-ge materyali sağlanabilecek. ESOGÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde kurumsal kimlik yapısı ile üretilecek ürünler Türkiye'de yeni bir marka değeri ile örnek bir proje olurken, Eskişehir'e de değerli bir eser daha kazandırılmış olacak.