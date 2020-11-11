İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Chevening Bursu'na layık bulundu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.

Öğr. Üyesi Eray Atalay, önemli bir başarı göstererek Birleşik Krallık devletinin fonladığı bir lisansüstü eğitim bursu olan Chevening Bursu'na layık bulundu. Atalay, bir yıl süreli Chevening Bursu ile University College London'da Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim alacak.


Her yıl 160 farklı ülkeden yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğu Chevening Bursu, kariyerlerinin ortasında olan ve alanlarında ülke içi ve global düzeyde liderlik ve önderlik kapasitesi yüksek, az sayıda kişiye veriliyor. Dr. Öğr. Üyesi Eray Atalay'ın lisansüstü eğitim göreceği Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, son yıllarda tıp, biyoloji, mühendislik ve malzeme alanlarının disiplinlerarası yaklaşımıyla sağlık sorunlarına çözümlerin arandığı ve üretildiği ortak bir platform haline gelmiştir. Özellikli alanları hücre içerikli veya sadece biyomalzeme kullanımı yoluyla organların tamir mekanizmalarının iyileştirilmesi-uyarılması veya hastaya nakledilmeye hazır organların-dokuların laboratuvar ortamında üretilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yeni disiplin alanı ek olarak, ilaç güvenlik veya etkinlik testlerinin insanlara veya hayvanlara zarar vermeden laboratuvar ortamında yapılabilmesini veya hastalıkların modellemesinin yapılarak patogenez yolaklarının anlaşılabilmesini sağlayan organ-on-a-chip platformları üzerinde çalışmaktadır. Biyomalzemeler ve özellikle nano ölçekli malzemeler ilaçların kontrollü ve yavaş salınımı için yeni ve daha etkin yaklaşımlar sunmaktadır.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.