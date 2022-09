ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, ESOGÜ Spor Salonu'nda düzenlenen geleneksel “Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile hekimlik mesleğine ilk adımlarını attılar.

Düzenlenen törene ESOGÜ Yönetimi ve öğretim üyelerinin yanı sıra genç hekim adaylarının aileleri de katıldı. Konuşma yapan ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, 405 birinci sınıf öğrencisine ustaları olan hocaları tarafından beyaz önlüklerinin giydirileceğini ifade etti. Beyaz önlüğün sadece hekimleri kan ve enfeksiyondan koruyan bir kumaş parçası olmadığını, aynı zamanda hekimliğin önemli bir parçası ve duygusal bir yönü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdemir, hekimliğin fedakârlık, kendini insanların sağlığına kavuşması için adanmışlık, insanlara sıcak bir dokunuş ve gülümseme, tecrübe, hastaların duası ile mutlu olma, bilim ve çalışma olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özdemir, genç hekim adaylarının hocaları olarak kendilerine düşen görevin iyi eğitim vermek ve iyi bir rol model olarak onları hekimlik mesleğine taşımak olduğunu söyledi. Bugüne kadar Tıp Fakültesi'ne emek vermiş olan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, konuşmasını hekim adaylarına beyaz önlükleriyle bahtlarının açık olmasını dileyerek tamamladı.

“Beyaz önlükler hekimliğin olduğu kadar doğruluğun ve aydınlığın da simgesi”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak konuşmasında seslendiği hekim adaylarına, çok çalışarak onları hayalini kurdukları hekimlik mesleğine hazırlayacak Tıp Fakültesi'ni kazandıklarını, önümüzdeki altı yılı ise daha çok çalışarak, yorularak ve bazen zor şartlar altında geçireceklerini ama sonunda ülkeleri, hocaları ve aileleri için büyük gurur kaynağı olarak mezun olacaklarını söyledi. Hekim adaylarının ailelerine de seslenen Prof. Dr. Çolak, çocuklarının başarısından dolayı kendilerini kutlarken, ESOGÜ olarak çocuklarının en iyi tıp eğitimini almaları için hazır olduklarını kaydetti. ESOGÜ Tıp Fakültesi'nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi olmayı; üstün performansa odaklanmayı; uluslararası saygınlığı ve tanınırlığı hedeflediğini, paydaşlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, fakültenin yarım asrı aşan tecrübesiyle ülkemizin sağlık sorunlarını bilen, koruyucu hekimliği uygulayabilen; iyi tanı koyup, iyi tedavi edebilen; ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunan, bilimsel düşünceyi kendisine rehber edinen hekimler yetiştirme çabasında olduğunu ve bu bakımdan Tıp Fakültesi'nin değerli öğretim üyelerinin engin tecrübeleriyle hekim adaylarına bilim, teknik ve insanlık açısından üstün yetenekler kazandıracaklarına emin olduğunu söyledi. Genç hekim adaylarına seslenerek bugün giyecekleri beyaz önlüklerin hekimliğin olduğu kadar doğruluğun ve aydınlığın da simgesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çolak, bu nedenle mesleklerini icra ettikleri sürece önlükleri üzerlerindeyken hekim olduklarını asla unutmamalarını, umudun ve şifanın rengini taşıyan beyaz önlüğe yaraşır bir hayat sürmelerini istedi. Hekim adaylarına gerek eğitim gerekse meslek hayatları boyunca yılmadan çalışmalarını, her zorluğa ve her haksızlığa karşı başı dik, saygısını ve insan sevgisini yitirmemiş ve yaptığı işi çok seven hekimler olarak yaşamalarını öğütleyen Prof. Dr. Kamil Çolak, seçkin öğrenciler olarak başarılı hekimler olacaklarına ve çok iyi yerlere geleceklerine hocaları ve aileleri olarak kendilerinin emin olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından hekim adaylarına beyaz önlükleri gruplar halinde giydirildi. Törenin ardından topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.