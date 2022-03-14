ESOGÜ TÖMER'de ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi' sertifika töreni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'nin düzenlediği “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” kapsamında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğretmen ile öğretim elemanları program sürecini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Yabancılara Türkçe eğitimi verecek öğretici adayları için 11 Mart'ta ESOGÜ Otel'de düzenlenen ödül töreni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş (Rektör Vekili) Prof. Dr. Kamil Çolak, TÖMER Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinin öğretim üyeleri, TÖMER öğretim elemanları ve personel katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÖMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Şahin, Türkçe'nin ve yabancılara Türkçe öğretiminin öneminden söz ederek katılımcıların sertifikalarını en iyi şekilde değerlendirmeleri temennisinde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş dünyada Türkçe'ye her geçen gün ilginin arttığından bahsederek TÖMER'in programına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğr. Gör. Dr. Tuncay Dağlı şefliğinde ESOGÜ HAMER müzisyenlerinin icra ettiği, Türk Sanat Müziği şarkılarının TÖMER'in yabancı uyruklu öğrencileri tarafından seslendirdiği mini konserle devam eden tören, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından verilen kokteylle sona erdi.

14-25 Şubat tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” kapsamında katılımcılara 60 saat çevrim içi teorik ders ile birlikte 20 saat yüz yüze uygulama/gözlem dersi sunuldu. Teorik derslerde 14 akademisyen görev aldı. ESOGÜ ve diğer üniversitelerde görev yapan akademisyenler dışında Yunus Emre Enstitüsü ve TÜRKSOY gibi uluslararası faaliyetler yürüten kuruluşlarda görevli akademisyenler de bilgi ve tecrübelerini teorik derslerde kursiyerlerle paylaştılar. Kursiyerler yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda katıldıkları gözlem derslerinde TÖMER'de görevli akademisyenlerin Türkçe öğretim süreçlerini yerinde görerek deneyim elde ettiler. Bu tecrübelerini kendilerine verilen konuların anlatımı için hazırladıkları materyallerle uygulama derslerinde kullanma imkânı elde ettiler. Uygulama derslerinde başarılı bulunan kursiyerler eğitimlerini tamamlamış oldular.