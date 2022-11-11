ESOGÜ TÖMER'den tanışma kahvaltısı

Kahvaltı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Doç. Dr. Oytun Meçik'in de katılımları ile ESOGÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber'in ev sahipliğinde düzenlendi. TÖMER Yönetimi, TÖMER akademik ve idari personeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcisinin de iştirak ettiği kahvaltı sonunda, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'a TÖMER'in Türkiye Burslusu öğrencilerinden Libya uyruklu Mohammed Hasan ile Ukrayna uyruklu Nadzhie Mustafaeva tarafından çiçek takdim edildi. Program TÖMER öğrencilerinin milli danslarını sergilediği gösteri ile sona erdi.