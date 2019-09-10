ESOGÜ Turizm Fakültesi'nin AB proje başarısı

Dr. Yaşar Sarı ve ekibi tarafından KA203 Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklık türü kapsamında hazırlanan "Towards Smart Rural Tourism Development in Europe" isimli proje Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Dış kaynaklı olması dolayısıyla ESOGÜ için önem taşıyan proje 24 ay süreyi kapsıyor ve 236 bin 800 Euro bütçe içeriyor. Söz konusu proje ile kırsal turizm destinasyonlarında akıllı uygulamaların geliştirilmesi ve akıllı iş modellerinin oluşturulması için gerekli olan eğitim içeriğinin oluşturulması suretiyle, kırsal alanların kalkınmasına destek sağlayacak açık erişim eğitim platformu kurulacak. Proje kapsamında uluslararası sanal toplantılar, eğitim ve öğretim aktiviteleri, ülkeler arası proje toplantıları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje ESOGÜ'nün yanı sıra Litvanya, İtalya, Slovenya, Çekya, Polonya ve İspanya'dan toplam 7 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilecek.