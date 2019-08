ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi'nin Başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, 2019 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği program ülkeleri ile ortak ülkeler arasındaki Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti (KA 107) kapsamında sunulan projeleri ile ESOGÜ'ye yaklaşık 200 bin Avro bütçe kazandırdı.

Yapılan açıklamada, kabul olan projelerin bölümleri ve değişim gerçekleştirecekleri yabancı üniversiteler şunlar: ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü - State University of Zanzibar (Tanzanya), ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü - Zhytomyr State University (Ukrayna), ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü - Zhytomyr State University (Ukrayna), ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü - Ivan Franko National University of Lviv (Ukrayna), ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Voronezh State University (Rusya), ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü - Voronezh State University (Rusya), ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Ivan Javakhisvili Tbilisi State University (Gürcistan), ESOGÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü - Ilia State University (Gürcistan) ve ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - University of Prishtina (Kosova)