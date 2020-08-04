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ESOGÜ, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin de (ESOGÜ) katılımıyla başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020', Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin de (ESOGÜ) katılımıyla başladı.


Covid-19 salgınının yükseköğretim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve üniversiteleri dijital platformda tanıtarak üniversite adaylarının doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olmak amacıyla YÖK tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” başladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) de fuarda açtığı sanal stant ile kendisini tanıtıyor. Online ESOGÜ standını ziyaret edenler üniversite hakkında broşür, resim ve videolarla bilgilendirilirken, dileyen ziyaretçiler uzman ESOGÜ personeli ile sanal sohbet gerçekleştirerek sormak istediği soruları da yöneltebiliyor.

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