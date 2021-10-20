ESOGÜ, URAP listesinde 22. sırada

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) (Akademik Performansa Dayalı Üniversite Sıralaması) listesinde Türkiye'de bulunan devlet üniversiteleri arasında 22. sıraya, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında da 17. sıraya yerleşti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Türkiye'deki üniversitelerin akademik performans sıralaması URAP 2021-2022, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı verilere göre hesaplanıp makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi puanı, öğrenci puanı kategorilerinden oluşuyor.