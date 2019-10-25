ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Valide Malhatun Anaokulu'nun düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ekrem Budak, yöneticiler, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kutlamada konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, etkinlik aracılığıyla okul öncesi öğrencilerine Cumhuriyet bilincini kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine en büyük mirasının Cumhuriyet olduğunu belirten Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Atatürk'ün Cumhuriyeti kuruyup kollama ve yüceltip ileriye götürme görevini gençlere verdiğini ifade etti. Bizlere düşen en önemli görevin Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılâplarını kollayıp korumak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından minik öğrencilerin şarkılar, şiirler ve çeşitli gösteriler eşliğinde yaşadığı Cumhuriyet Bayramı coşkusuna aileleri de alkışlarıyla katıldı.