ESOGÜ ve 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Arasında Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı

Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında “Uçak Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi İş birliği Protokolü” imzalandı.

1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde yapılan imza törenine ESOGÜ'yü temsilen Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan katılırken, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü temsilen 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Teknik Üretim Daire Başkanı Albay Levent Kefal ile Destek ve İdari Yönetim Başkanı Albay Tahsin Büyükkeleş katıldı.

Türkiye'de bir ilk

ESOGÜ'ye çağdaş uçak mühendisleri yetiştirme yolunda büyük destek sağlayacağı düşünülen ve Türkiye'de ilk olan, 5 yıl süreli bu protokol ile Eskişehir'in havacılık sanayiindeki altyapısının, uçak mühendisliği eğitimine en yüksek katkıyı sağlanması amaçlanıyor. ESOGÜ'den yapılan açıklamada kısa vadede hem Eskişehir hem de ülkemizdeki ulusal ve uluslararası havacılık sektörünün başarılı firmaları ile buna benzer eğitimde iş birliği protokollerinin yapılacağı belirtildi.