ESOGÜ ve ESTÜ akademisyenleri buluşuyor

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan “Yenilikçi Malzemeler ve Biyomalzeme Teknolojileri” temalı ilk toplantıya ESOGÜ'den Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik, Kimya bölümleri ve Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenleri, ESTÜ'den ise Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve Kimya bölümleri akademisyenleri katıldılar. Toplantıya akademisyenlerin yanı sıra ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rifat Edizkan ve Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Turan da katıldı.

1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek “Akıllı Sistemler, Dijital Teknoloji ve Dijital Eğitim Uygulamaları” temalı ikinci toplantıya ise ESOGÜ'den Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümleri ve Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ-SABİT) akademisyenleri, ESTÜ'den ise Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği akademisyenleri katılacak.