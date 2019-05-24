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ESOGÜ ve UNFPA'dan gönüllü öğrencilerine teşekkür belgesi

Bir yıl boyunca ESOGÜ-UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde gönüllü görev alarak merkeze destek veren 70 ESOGÜ öğrencisi için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Bir yıl boyunca ESOGÜ-UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde gönüllü görev alarak merkeze destek veren 70 ESOGÜ öğrencisi için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.


ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde yürütülen “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında Eğitim ve İlahiyat fakültelerinden gönüllü olarak projeye katılan öğrenciler bir yıldır merkez çalışmalarına destek veriyor.


Gerçekleşen törende konuşan Eskişehir Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız, müdürlük olarak tüm mültecilere ulaşmaya çalıştıklarını ve bu noktada başta üniversiteli gençler olmak üzere gönüllülere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Eskişehir'deki yabancı sayısının giderek arttığını ifade eden Akyıldız, üniversite öğrencilerinin hazırlayacağı yabancılara yönelik projeleri desteklemeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.


Proje Koordinatörü ve Yürütücüsü Doç. Dr. Figen Çalışkan, gençlerin merkeze verdikleri destek için teşekkür ederken, yardımlaşmanın, birlikte çalışmanın ve insanların hayatına gönüllü olarak dokunmanın önemine değindi.


Yapılan konuşmaların ardından gönüllü öğrenciler, merkezde yaptıkları çalışmaları ve edindikleri tecrübeleri anlattılar. Daha sonra gönüllü öğrencilere sertifikaları verildi.

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