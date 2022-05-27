Uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan Pearson Assured tarafından gerçekleştirilen kalite denetleme sürecinden başarıyla geçen ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu akredite edildi. ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Pearson Assured tarafından belirlenmiş olan Yönetim-Organizasyon, Eğitim-Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında 3 temel kalite ölçütü çerçevesinde değerlendirildi ve toplam 40 kalite standardına uyum sağladı.

Söz konusu akreditasyon ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce eğitim gören öğrencilerin, kalitesi uluslararası olarak tanınan bir üniversitede İngilizce eğitimi aldıklarının göstergesi olarak kabul edilecek. Okulun 2021-2022 akademik yılında eğitim görenler de dahil olmak üzere, İngilizce hazırlık programını başarılı bir şekilde bitiren bütün öğrencileri akademik yılın sonunda Pearson Assured sertifikası alma hakkı kazanmış olacak.