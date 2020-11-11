ESOGÜ Yayınevinden zoologlar için 'Laboratuvar Kılavuzu'

Dr. Mete Mısırlıoğlu'nun ESOGÜ Yayınevi tarafından yayınlanan ‘Omurgasız Hayvanlar Laboratuvar Kılavuzu' araştırmacılar ve öğrenciler için omurgasız hayvan gruplarına ve inceleme yöntemlerine ilişkin önemli bir kaynak sunuyor.

Dünya üzerinde tanımlanan canlı türlerini incelemenin ve on milyonlarla ifade edilen yeni türleri tanımlamanın ancak birtakım sınıflandırmalar ile mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. İ. Mete Mısırlıoğlu, kitabında bu türlerden biri olan omurgasız hayvanları ele aldığını belirterek kitabın içeriğine ilişkin bilgiler verdi:

“Bazı bilim adamları, bugüne kadar tanımlanan canlı türlerinin sayısının, dünya üzerindeki toplam tür sayısının yaklaşık yarısı kadar olduğunu ileri sürüyor. Bazıları ise tanımlanan türlerin, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların sadece çok küçük bir kısmı olduğunu iddia ediyor. Konu üzerindeki tartışmalar devam etse de büyük çoğunluk, keşfedilmeyi bekleyen türlerle birlikte toplam tür sayısının on milyonlarla ifade edilecek kadar çok olduğunu düşünüyor. Elbette bu kadar çok ve çeşitli canlıları tanımak ve incelemek ancak onları belirli bir sistem ve düzen içinde gruplara ayırarak mümkün olabilir. İşte, farklı hayvan gruplarının yer aldığı bu laboratuvar kılavuzunun amacı da bu sistem ve düzen içinde sınıflandırılmış omurgasız hayvan gruplarını tanıtmak ve inceleme yöntemlerini göstermektir. Kılavuzda canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili temel konuların yanı sıra hayvan gruplarının genel özellikleri ve bu özellikleri yansıtan şekillere yer verilmiştir.”