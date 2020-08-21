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ESOGÜ yayınlarına 6 yeni kitap eklendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuru ve ders kitabı niteliği taşıyan 6 yeni kitap ile yayınlarını artırmaya devam ediyor.


ESOGÜ öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplar “Çocuklarda Kanama Bozuklukları”, “İş Etüdü”, “Mimari Bağlamsalcılık”, “Mühendislik Ekonomisi”, “Tarihte Eskişehir”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-I” adlarını taşıyor. Bu kitaplarla birlikte ESOGÜ Basımevinde basılan ve okuyucuyla buluşan kitap sayısı 150'ye ulaşırken, önümüzdeki süreçte bu sayının hızla artış göstermesi bekleniyor.

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