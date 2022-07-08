ESOGÜ YouTube kanalında yeni Caz ve Hicaz içeriği

ESOGÜ YouTube kanalı kültür-sanat içerikleri üretmeye devam ediyor. Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi YouTube kanalı için hazırlanan yeni video içeriği Caz & Hicaz ilk bölümüyle yayınlandı. Sunuculuğunu ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi Sorumlu Müdürü Halil Harun Süvüt'ün yaptığı müzik konsepti Caz ve Hicaz'ın ilk bölümünde Blues müzik ele alındı. Videoda Blues müziğin kısa tarihçesi ve Blues sanatçıları hakkında önemli bilgilere yer verildi.