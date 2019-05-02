ESOGÜ'de 1. Organ Nakli Oryantasyon Toplantısı

ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak da katıldı. Önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirilmesi düşünülen toplantıda konuşan ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, kendileri için gurur verici bir günün yaşandığını belirterek, ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nde görevli Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş ile birlikte çalıştıkları farklı branşlardan katılan tüm transplantasyon ekibine teşekkür etti. Organ bağışlayanlar ile beyin ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlayan ailelere özel olarak teşekkür eden Prof. Dr. Başar Sırmagül, organ bağışının toplumun en çok eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gereken noktalardan biri olduğunu söyledi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nin büyük bir özveriyle çalışan değerli bir ekip olduğunu belirterek, ameliyathanedeki takım çalışmasının önemini ve ameliyat sonrası bakımın zorluklarını vurguladı. ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nin önünün daha da açılmasının gereğine işaret eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, organ bağışının doğru tanımının “cana can katmak” olduğunu vurgulayarak, insanlara hayat vermenin tarif edilemez bir şey olduğunu ifade etti. Organ nakillerinin daha da artması ve toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesinin gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, din adamlarımızın bu noktada oynayabileceği olumlu role de dikkat çekti. ESOGÜ Organ Nakli Birimi'ni ve destek veren tüm sağlık personelini başarılı çalışmaları için kutlayan Prof. Dr. Ali Arslantaş; ESOGÜ Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane Başhekimliği'nin katkılarıyla organ nakli çalışmalarının daha ileri noktalara geleceğine inandığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından organ bağışlayanlar ve umut oldukları hastalarla ilgili süreçte yaşanan anılardan oluşan sinevizyon gösterisi gerçekleşti. Ardından bağışçılara plaketleri takdim edildi.

ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nde görevli Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer ve Prof. Dr. Murat Ulaş'ın önderliğindeki 34 kişilik transplantasyon ekibinin azimli ve fedakârca çalışmalarıyla son bir buçuk yıl içinde, başarı oranı yüzde 100 olan 15'i karaciğer ve 15'i böbrek nakli olmak üzere toplam 30 organ nakli gerçekleştirildi. 30 organ nakli vakasının 18'i kadavradan nakil, 12'si canlıdan nakil olarak gerçekleştirildi. Ayrıca 30 beyin ölümü vakasından 15 vakada organ bağışı alındı. ESOGÜ Organ Nakli Birimi'nden yapılan açıklamada organ nakli yapılan olguların sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği ve hastaların takiplerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca ülkemizde önemi her geçen gün artan, özellikle yurt dışı kaynaklı sağlık turizmini önümüzdeki süreçlerde ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde organ nakli alanında aktif kılmak için de çalışmalar yürütüldüğü dile getirildi.