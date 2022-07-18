ESOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma töreninde, vatan ve bayrak için canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan bugünkü tören, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın demokrasiye, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ kalkışmasına karşı; milletin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün altıncı yıl dönümünü konu alan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı”nı okumasıyla devam etti.

Rektör Çolak, mesajında, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yıkmak isteyen hainler, kahraman Türk ordusunun üniformalarını kirleterek, ülkemizi ve milletimizi emperyal amaçlar doğrultusunda karanlığa sürüklemek için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Amaçlarına ulaşmak için her türlü ahlaksızlığı göze alan FETÖ hainleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargâhları alçakça bombalamışlar, darbeye direnen sivil vatandaşlarımızın üzerine acımasızca ateş açmaktan da hiç çekinmemişlerdir. Durumun vahametini gören aziz milletimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara dökülerek bedenini siper etmiş ve ülkemizi karanlığa sürüklemeyi hedefleyen kanlı darbe girişimini durdurarak, tüm dünyaya demokrasisinden asla ödün vermeyeceğini göstermiştir. O gece hain kalkışmaya karşı koyarken 251 şehit veren büyük Türk milleti, vatanını koruma ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını, 15 Temmuz'u takip eden süreçte de tuttuğu demokrasi nöbetleriyle perçinlemiştir. 15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyecektir. Birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklar, bundan sonra da milletimizi karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulacaklarını bilmelidirler. Bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunun arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.” diye belirtti.

Anma töreninin ardından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Şehitleri Anısına Fotoğraf Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 22 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar açık kalacak.