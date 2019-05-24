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ESOGÜ'de '19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 2019'a' başlıklı resim atölyesi düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ÇOGEM) Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ’19 Mayıs 1919’dan 19 Mayıs 2019’a’ başlıklı resim atölyesi düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ÇOGEM) Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs 2019'a' başlıklı resim atölyesi düzenledi.


ESOGÜ HAMER binasında gerçekleşen atölye çalışmasına, Edebali Anadolu lisesi, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi ve TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan ESOGÜ ÇOGEM Müdürü Prof. Dr. Ferhan Esen, düzenledikleri resim atölyesi aracılığıyla gençlerde 19 Mayıs ruhunu canlandırmayı ve gençlerin bu konudaki duygu ve düşüncelerini kâğıda dökmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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