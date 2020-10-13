ESOGÜ'de 2020-2021 akademik yılı oryantasyon programı gerçekleştirildi

Programın açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, pandemi koşullarının eğitime, bilime ve bilgi üretmeye engel olmadığını belirterek, “Bilgiyi paylaştığımız, paylaşarak ürettiğimiz kampüsümüzün sınırları artık ülkenin sınırlarına ulaşmıştır. Siz neredeyseniz bizim için kampüs orasıdır. Çünkü öğrenme dediğimiz sonu olmayan yolculuğun sınırları asla bir sınıfın sınırları kadar dar değildir. Tanıklık ettiğimiz bu tarihi süreç de bizlere bildiklerimizi unutturup bilmediklerimizi öğretti. Sizler de yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen bu süreci önemli bir ders olarak görmelisiniz. Yaşanan gelişmeleri, toplumsal değişim ve dönüşümü, teknolojik ilerlemeleri iyi okuyun. Gözlemlemekten asla vazgeçmeyin. Bugünü anlayarak geleceği okuyun ve kendinizi bu geleceğe hazırlayın! Tarihe geçecek bugünlerden öğrenecek çok şeyimiz var.” dedi.

Uzaktan eğitim sürecinin verimli geçirilmesi için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Rektör Prof. Şenocak, hayat dolu bir kampüse yeniden kavuşmayı canı gönülden dilediğini ifade ederek başarılı bir akademik yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, Rektör Prof. Dr. Şenocak'ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan'ın konuşması ile devam etti. Öğrencilere “yardım talebinde bulunmaktan çekinmeyin” çağrısında bulunan Prof. Dr. Edizkan öğrenci destek hattı, mobil cihaz gibi uygulamaların hazırlanmakta olduğu bilgisini verdi. Uzaktan eğitim olanaklarının verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirterek intihal, kopya ve haksız menfaat sağlama uyarısında bulundu. Senato kararınca bu üç suçu işleyenler ile ilgili yasal işlem başlatılacağını açıklayan Prof. Dr. Edizkan, pandeminin seyrine bağlı olarak, maske mesafe temizlik kurallarına uymak şartıyla Bahar döneminde karma eğitime geçilebileceğini de bildirdi.

2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Ali Şahin, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mutlu Korkmaz, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yurtseven Avcı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Ali Yöntem, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Kaner Ulusoy, Engelli Öğrenci Birimi Kooordinatörü Doç. Dr. Ebru Turan Kızıldoğan ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Emrah Orakçıoğlu'nun konuşmaları ile devam etti. Konuşmalarda birimlere ve öğrencilerin uymaları gerektiği kurallara ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.